পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে হামলার শিকার, হাসপাতালে মৃত্যু

পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে হামলার শিকার, হাসপাতালে মৃত্যু
পটুয়াখালী সদরে পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে হামলায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সরোয়ার হোসেন (৪৮) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার ইটবাড়িয়া ইউনিয়নের বানিয়াকাঠি এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। রাত ২টার দিকে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান।
সরোয়ার পুকুরজানা এলাকার গনি হাওলাদারের ছেলে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে তাকে পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।
নিহতের বড় ভাই দেলোয়ার হোসেন জানান, ‘আমার ভাই নগদ টাকার ব্যবসা করেন। ইলিয়াস নামে একজনকে টাকা দিয়েছিলেন। সে টাকা দেওয়ার কথা বলে আমার ভাইকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে বিভিন্নভাবে ঘুরানোর একপর্যায়ে চার-পাঁচজন মিলে দাও রড নিয়ে আমার ভাইয়ের ওপর হামলা করে। হাসপাতালে যাওয়ার আগে ভাই বলে গেছেন কারা হামলা করেছে ও কেন করেছে।’
এ বিষয়ে পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। মরদেহ বর্তমানে বরিশালে রয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা হলে ঘটনার বিস্তারিত জানা যাবে।’
মাহমুদ হাসান রায়হান/এমএন/এমএস