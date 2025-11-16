পটুয়াখালীতে অসহায় দম্পতির পাশে রিজভী

পটুয়াখালীতে অসহায় দম্পতির পাশে রিজভী
পটুয়াখালী সদর উপজেলার বড় বিঘাই ইউনিয়নে অসহায় এক বৃদ্ধ দম্পতির মানবেতর জীবনযাপনের চিত্র সম্প্রতি জাগো নিউজে প্রকাশিত হওয়ার পর বিষয়টি নজরে আসে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের।
তার নির্দেশে রোববার (১৬ নভেম্বর) সরেজমিনে ওই দম্পতির বাড়িতে যান বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। এ সময় তিনি পরিবারটিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।
রিজভীর আগমনের খবর পেয়ে আশপাশের এলাকাবাসী জড়ো হন। তারা এ উদ্যোগের জন্য বিএনপি এবং তারেক রহমানকে ধন্যবাদ জানান।
স্থানীয়রা জানান, আবাসন প্রকল্পে আঁধার ঘরে ক্ষুধা পেটে দিন কাটে বৃদ্ধ দম্পতির। সরকারি আবাসনের একটি জরাজীর্ণ ঘরে বসবাস করছেন মো. গনী জমাদ্দার (৭০) ও তার স্ত্রী মমতাজ বেগম (৫০)। ভরণপোষণে কেউ না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে কর্মহীন ও অসুস্থ এ বয়োবৃদ্ধ দম্পতি মানবেতর জীবনযাপন করছেন। বৃদ্ধ দম্পতির দীর্ঘদিনের কষ্ট, অভাব-অনটনের জীবন এবং সহায়তার অভাব তুলে ধরা হয়।
ছোট বিঘাই ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক কামাল হোসেন বলেন, ‘আজকে আমরা সত্যিই গর্বিত। মিডিয়ার মাধ্যমে বিষয়টি দেশবাসীর নজরে এসেছে। সেই সঙ্গে আমাদের দলের প্রধান তারেক রহমানের কাছেও পৌঁছেছে। এজন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ভাই আমাদের এলাকায় এসেছেন। এতে বিএনপির প্রতি মানুষের ভালোবাসা আরও বেড়ে গেল।’
সাবেক ইউপি সদস্য নুর আলম শিকদার জানান, ‘আমি যখন ইউপি সদস্য ছিলাম তখন এ আবাসনটি নির্মাণ হয়। এরপর থেকে আর কোনো মেরামত করা হয়নি। এখানে মানুষের থাকা খুব কষ্টকর। আজকে তারেক রহমান যে মানবিক উদ্যোগ নিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।’
অসহায় নারী মমতাজ বেগম বলেন, ‘আমি সারাজীবন কষ্ট করেছি। অসুস্থ হওয়ার পর আমাদের জীবন আরও কঠিন হয়ে যায়। স্বামী বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে চাইলেও কাজ পায় না। না খেয়ে দিন কাটাতাম। সাংবাদিকরা এসেছে, এরপর তারেক রহমান আমাদের জন্য সহযোগিতা পাঠাইছে।’
অন্যদিকে অসুস্থ বৃদ্ধ গনি মিয়া বলেন, ‘সাংবাদিক ভাইরা আর তারেক জিয়া আমাদের ডাক্তারখানায় নিয়ে চিকিৎসা করাইছে। এখন একটু সুস্থ। আমার জমি নদীতে ভেঙে গেছে, এখন আশ্রয়কেন্দ্রে আছি।’
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও এ ছোট গ্রামের অসহায় মানুষের কথা চিন্তা করেন আমাদের নেতা তারেক রহমান। তার মানবিক নির্দেশে আমি এখানে এসেছি। এসে দেখলাম বয়স্ক মানুষটির স্বাস্থ্য ভীষণ খারাপ, ক্ষুধা আর কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। এ মানুষগুলোর পাশে থাকার জন্যই আমরা বিএনপি পরিবার প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি।’
