দশমিনায় পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৬:৪৪ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
পটুয়াখালীর দশমিনায় পানিতে ডুবে দেড় বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (১৬ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার বহরমপুর ইউনিয়নের নেহালগঞ্জ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুর নাম মো. সাফওয়ান। তিনি মাসুদুর রহমান মুন্সির ছেলে।

নিহতের চাচা যোবায়ের হোসেন আককাচ মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সকাল ১০টার দিকে উঠানে খেলতে গিয়ে অগোচরে বাড়ির উত্তর পাশের পুকুরের ধারে চলে যায় সাফওয়ান। কিছুক্ষণ পর মা তাকে উঠানে না দেখে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে বাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশীরা পুকুরে ভাসতে দেখে শিশুটিকে দ্রুত দশমিনা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মাদ আবদুল আলীম বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ না থাকায় মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

