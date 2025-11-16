নির্বাচন নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র চলছে: ড. খন্দকার মোশাররফ
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেছেন, ‘দেশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীনভাবে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেনি। তারা এখন মুখিয়ে আছে ভোট দেওয়ার জন্য। কিন্তু সেই ভোট নিয়ে নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে। এগুলো পাত্তা দেবেন না। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সে ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হবে।
রোববার (১৬ নভেম্বর) বিকেলে দাউদকান্দি উপজেলা সদরের শহীদ রিফাত পার্ক এলাকায় প্রাক নির্বাচনি গণ মিছিল পূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-১ দাউদকান্দি মেঘনা আসনে বিএনপির প্রার্থী ড. মোশাররফ হোসেন বলেন, জনগণ প্রত্যাশা করছে নিজের হাতে ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধিত্ব নির্বাচন করার। আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার আসবে সে সরকার হবে জনগণের সরকার, যিনি এমপি নির্বাচিত হবেন তিনি হবেন জনগণের এমপি।
পিআরে গেলে যারা এমপি হবেন তারা দলের এমপি হবেন, জনগণের এমপি হবেন না- উল্লেখ করে ড. মোশাররফ বলেন, পিআরের মতো নানা উসিলা ধরে নির্বাচন বানচাল ও বিলম্বিত করার জন্য নানা রকমের ষড়যন্ত্র চলছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ করতে চাই যে কোনো ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হবে। সবার জন্য ভোট দিতে পারেন সেভাবে প্রস্তুত হোন এবং সেভাবে দলকে সংগঠিত করুন।
তিনি বলেন, ইতোমধ্যে সরকার গণভোট এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচন একদিনে করার জন্য ঘোষণা করেন। এটা কিন্তু আমাদেরও দাবি ছিল এবং বিএনপি সেটাকে সমর্থন করে।
শহীদ রিফাত পার্ক এলাকা থেকে গণমিছিল শুরু হয়ে পৌরসভার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে বিশ্বরোড ঈদগাহ মাঠে গিয়ে সমবেত হয়। পথজুড়ে ব্যানার, ফেস্টুন, স্লোগানে মুখর ছিল এলাকাবাসী ও দলের কর্মীরা। বিভিন্ন যানবাহনে নেতাকর্মীরা মিছিলসহ সভাস্থলে এসে সমবেত হলে পুরো এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়।
বিশেষ অতিথি হিসেবে গণমিছিল ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক আবুল হাশেম সরকার উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ লতিফ ভূঁইয়া, যুগ্ম-আহ্বায়ক জসিম উদ্দিন, পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক সওগাদ চৌধুরী পিটার।
সভাপতিত্ব করেন দাউদকান্দি পৌর বিএনপির আহ্বায়ক নূর মোহাম্মদ সেলিম। সমাবেশ পরিচালনা করেন উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব ভিপি জাহাঙ্গীর আলম ও পৌর বিএনপির সদস্যসচিব কাউসার আলম সরকার।
জাহিদ পাটোয়ারী/আরএইচ/জিকেএস