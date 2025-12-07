মোংলায় বিরল প্রজাতির তক্ষকসহ পাচারকারী আটক

মোংলায় বিরল প্রজাতির তক্ষকসহ পাচারকারী আটক
বাগেরহাটের মোংলায় বিরল প্রজাতির তক্ষকসহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে কোস্টগার্ড।
কোস্টগার্ড পশ্চিম জোন (মোংলা) সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা লে. কমান্ডার মুনতাসির ইবনে মহসীন জানান, গোপন সংবাদের শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দুপুর ২টার দিকে স্থায়ী বন্দর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় কোস্টগার্ড সদস্যরা।
এসময় ওই এলাকা থেকে বিরল প্রজাতির একটি তক্ষকসহ এক পাচারকারীকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং বন্যপ্রাণী পাচার রোধে কোস্টগার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে বলে জানান এ কর্মকর্তা।
