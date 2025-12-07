ঢেউটিন কিনতে গিয়ে প্রাণ গেল ঢেউটিনের বান্ডিলের চাপায়

ঢেউটিন কিনতে গিয়ে প্রাণ গেল ঢেউটিনের বান্ডিলের চাপায়
সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জে ঢেউটিনের বান্ডিলের আঘাতে এনামুল হক (৩৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার ভীমখালী ইউনিয়নের মাহমুদপুর (মাইজহাটি) গ্রামের মরহুম আব্দুল মান্নানের সন্তান।
শনিবার (০৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার ভীমখালী ইউনিয়নের কারেন্টের বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
এতে আরও তিনজন আহত হন। আহতরা হলেন—ফেকুল মাহমুদপুর গ্রামের খুরশেদ মিয়া, কান্দাগাঁও গ্রামের আবু লেইছ ও চান্দেনগর গ্রামের তুহিন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার কারেন্টের বাজারের সাদিয়া ট্রেডার্স নামের একটি দোকানে ঢেউটিন কিনতে যান এনামুল হক। দোকানে টিন দেখার সময় দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা ঢেউটিনের বান্ডিলগুলোতে তিনি টান দিলে হঠাৎ সেখান থেকে ভারী একটি বান্ডিল তার ওপর পড়ে। এতে তিনি গলা ও শরীরের অংশে গুরুতর আঘাত পান।
পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দ্রুত তাকে উদ্ধার করে জামালগঞ্জ উপজেলা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
জামালগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, দোকানে ঢেউটিন কিনতে গিয়ে ঢেউটিন ওপরে পরে একজনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। এ ঘটনায় থানায় এখনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
