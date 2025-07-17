কালীগঞ্জে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা
গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলায় মনির মোল্লা (৫২) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের পারাবর্তা এলাকা থেকে নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মনির মোল্লা পারাবর্তা এলাকার মৃত হাশেম মোল্লার ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার সন্ধ্যায় এলাকাবাসী পারাবর্তা এলাকায় থাকা বন বিভাগের খোলা জায়গায় একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে উলুখোলা পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করলে স্থানীয়রা ওই কৃষককে শনাক্ত করেন।
পুলিশের ভাষ্য, ধারালো অস্ত্র দিয়ে মনির মোল্লার দুই পা কেটে ফেলা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ঘটনাস্থলে নিয়ে প্রথমে কুপিয়ে এবং পরে দুই পা কেটে তাকে হত্যা করা হয়। ঘটনার পর দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কালীগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আশরাফুল ইসলাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।
আব্দুর রহমান আরমান/এমকেআর