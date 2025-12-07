  2. দেশজুড়ে

উত্তরবঙ্গ পরিচালিত হয়েছে ভারতের প্রেসক্রিপশনে: সাদিক কায়েম

জেলা প্রতিনিধি
দিনাজপুর
প্রকাশিত: ০৮:৪০ এএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
উত্তরবঙ্গ পরিচালিত হয়েছে ভারতের প্রেসক্রিপশনে: সাদিক কায়েম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম বলেছেন, আগে উত্তরবঙ্গ পরিচালিত হয়েছে ভারতের প্রেসক্রিপশন ও দিল্লির দালালদের মাধ্যমে। যে কারণে উত্তরবঙ্গের অবাধ যে সম্ভাবনা ছিল, সেটাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বীরগঞ্জ উন্নয়ন ফোরাম আয়োজিত ছাত্র-যুব-নাগরিক সমাবেশ-২০২৫ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।

ভিপি বলেন, জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশের তরুণরা ক্ষমতা পেয়েছে। বিগত ফ্যাসিবাদী আমলে তরুণদেরকে বিরাজনীতীকরণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তরুণরা দেখিয়েছে দেশকে কীভাবে ভালোবাসতে হয়, কীভাবে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলতে হয় এবং কীভাবে সমাজের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে হয়।

তিনি আরও বলেন, জুলাই বিপ্লব তরুণদের মাধ্যমেই হয়েছে। তরুণরা সব রাজনৈতিক দলকে একত্রিত করেছে। শহীদরা আমাদের পথ দেখিয়েছেন এবং তাদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা আজ নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। এখন এই নতুন বাংলাদেশে আমাদের প্রত্যাশা একটি কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যে কল্যাণরাষ্ট্রে জনগণের হাতে ক্ষমতা থাকবে, তারুণ্যের হাতে ক্ষমতা থাকবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর-১ (বীরগঞ্জ-কাহারোল) আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মো. মতিউর রহমান।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক সিবগাতুল্লাহ সিবগা।

এমদাদুল হক মিলন/এফএ/জেআইএম

