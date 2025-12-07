গাজীপুরে ঝুট গুদামে ভয়াবহ আগুন
গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ীতে একটি ঝুটের গুদামে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) ভোরে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশ জানায়, ভোর সাড়ে ৫টার দিকে গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী থানার আমবাগ নজরদিঘী কমিশনার মার্কেটে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে।
আবু দাউদ নামে এক ঝুট ব্যবসায়ীর গুদাম থেকে আগুনের সূত্রপাত। এসময় স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে আগুন বাড়তে থাকলে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে কোনাবাড়ী মডার্ন ও চৌরাস্তা ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে এক ঘণ্টার চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।
গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক মোহাম্মদ মানুন জানান, ভোরে আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট সেখানে যায়। পরে এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এ ঘটনায় কোনো হতাহত নেই। অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত সাপেক্ষে জানা যাবে।
আমিনুল ইসলাম/এফএ