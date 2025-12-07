  2. দেশজুড়ে

সবজির দাম কমতে শুরু করেছে খুলনার বাজারে

প্রকাশিত: ১১:০৮ এএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
দীর্ঘদিন সবজির ঊর্ধ্বমুখী দামের প্রভাব কমতে শুরু করেছে খুলনার বাজারে। বেশিরভাগ শীতকালীন সবজির দাম কেজিতে ১০-১৫ টাকা পর্যন্ত কমেছে। কাচামরিচের দাম অর্ধেকে নেমেছে। মাছের দাম গত সপ্তাহের মতোই রয়েছে।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) খুলনার নতুন বাজার, মিস্ত্রিপাড়া বাজার ও নিউ মার্কেট বাজার ঘুরে এমনটা জানা যায়।

সবজির বাজার ঘুরে দেখা যায়, শিম ৬০-৭০ টাকা কেজি, ফুলকপি ৪০-৫০ টাকা, বাঁধাকপি ৪০ টাকা কেজি দরে, করলা ৭০-৮০ টাকা, পটোল ৪০-৫০ টাকা, পালংশাক ৩০-৪০ টাকা, লাউ শাক ৪০-৫০ টাকা কেজি, কুমড়া ৪০ টাকা কেজি, ঢ্যাঁড়স ৪০-৫০ টাকা, লাউ প্রতি পিচ ৩০-৪০ টাকা পিচ দরে, টমেটো ৪০-৫০ টাকা কেজি, কাঁচামরিচ মানভেদে ৬০-৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। পেঁয়াজ ১৩০-১৫০ টাকা দরে এবং রসুন ১০০-১২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বাজারে ব্রয়লার মুরগি ১৫০-১৬০ টাকা কেজি দরে, সোনালি ২৭০ টাকা কেজি দরে ও লেয়ার ২৩০-২৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস ৭৫০ টাকা কেজি দরে এবং খাসির মাংস ১১৫০ টাকা থেকে ১২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজারে, রুই আকারভেদে ২২০-২৫০ টাকা, ভেটকি মাছ আকারভেদে ৫০০-৬০০ টাকা কেজি, চিংড়ি ৬০০-৮০০ টাকা পর্যন্ত কেজি দরে, তেলাপিয়া ১৫০-১৬০ টাকা, পাবদা ৩০০-৩৫০ টাকা দরে, পাঙাশ ১৬০-১৮০ টাকা, কাতল ২৪০-২৫০ টাকা কেজি, ছোট মাছ ৩০০-৪০০ টাকা কেজি এবং মৃগেল ২২০-২৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

সবজির বাজারে খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজারে শীতকালীন সবজি ভরপুর উঠতে শুরু করেছে। এজন্য এ সপ্তাহে দাম তুলনামূলক কমেছে। সব সবজি ১০-১৫ টাকা কেজিতে কমেছে। তবে পরিবহন খরচের ভিত্তিতে কিছু বাজারে ৫-১০ টাকা দাম কমবেশি হতে পারে।

বাজারের মাছ বিক্রেতা হাসান গাজী জানান, সব মাছের দাম কম আছে। দেশী-সামুদ্রিক মাছ ৪০-৫০ টাকা কেজিপ্রতি কমেছে। খুচরা মাছ বিক্রিতে অনেক লাভ আমাদের থাকে না। বাজার খরচ, পরিবহন খরচ দিয়ে মাছ বিক্রি করে লাভ করতে কষ্ট হয়। তাও মাছের দাম কম থাকলে বিক্রি ভালো হয়।

নতুন বাজারে আসা ক্রেতা ফরহাদ হোসেন বলেন, সবজির দাম এ সপ্তাহে কিছুটা কমেছে। আগের তুলনায় কাচামরিচের দামও কমেছে। দেশী ঘেরের মাছের দামও কম রয়েছে বলে তিনি জানান।

অন্য একজন ক্রেতা জুবায়ের হক বলেন, বাজার দর কমতে শুরু করেছে। মাছ মুরগির দামও কিছুটা কমেছে। সবজির দাম কমলেও ৪০-৫০ টাকার নিচে সবজি নেই বলে তিনি জানান।

