মেহেরপুরে সার সংকটে কৃষকদের বিক্ষোভ
রবি মৌসুমের শুরুতেই তীব্র সার সংকটে বিপর্যস্ত মেহেরপুরের কৃষকরা। ন্যায্য দামে সার না পেয়ে রোববার (৭ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সদর উপজেলা কৃষি অফিসের সামনে বিক্ষোভ করেন সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের কৃষকরা।
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া কৃষক রিপন সরকার বলেন, স্থানীয় বিএডিসি ডিলার লিমন ট্রেডার্স গত তিন মাস ধরে কৃষকদের সার দিচ্ছে না। তার অভিযোগ, ডিলার পক্ষ সিন্ডিকেট করে চোরাপথে বেশি দামে সার বিক্রি করছে। ফলে প্রকৃত কৃষকরা ন্যায্য দামে সার পাচ্ছেন না এবং চরম ক্ষতির মুখে পড়ছেন।
কৃষক রফিকুল ইসলাম জানান, রবি মৌসুমে সার না পেলে মাঠের ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। তিনি দ্রুত লিমন ট্রেডার্সের অনুমোদন বাতিল এবং সার সংকট নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার জন্য প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেন। কৃষকরা এরই মধ্যে এ বিষয়ে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে মৌখিক অভিযোগও করেছেন।
কৃষক ফিরোজ হোসেন অভিযোগ করে বলেন, বর্তমানে ন্যায্য মূল্য দিয়ে সার পাওয়া যায় না। বস্তাপ্রতি ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা অতিরিক্ত দিলেই সার পাওয়া যায়। অন্যথায় সার পাওয়া কঠিন। তিনি দ্রুত এ অবস্থার অবসান চান।
বিক্ষুব্ধ কৃষক মিলন হোসেন বলেন, আমরা ন্যায্য দামে সার চাই, সিন্ডিকেটের অবসান চাই।
সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম জানান, মৌখিকভাবে অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
আসিফ ইকবাল/এফএ/জেআইএম