সিরাজগঞ্জ চেম্বারের নতুন সভাপতি সাইদুর রহমান বাচ্চু
সিরাজগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালনা পর্ষদে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু। একই সঙ্গে অর্ডিনারি গ্রুপের সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে ভিপি অমর কৃষ্ণ দাস ও সহ-সভাপতি পদে আব্দুল কাদের ও অ্যাসোসিয়েট গ্রুপের লিটন সাহা সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দিনভর ভোট শেষে রাত ৩টার দিকে নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান টিএ হামিদ তানহা তাদের নাম ঘোষণা করেন। তারা আগামী ২০২৬-২৭ সেশনে সিরাজগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালনা পর্ষদে দায়িত্ব পালন করবেন।
নির্বাচন বোর্ড সূত্র জানায়, চেম্বারে অর্ডিনারি ও অ্যাসোসিয়েট গ্রুপের ২৪ পদে ৬৩ জন ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এতে সাইদুর রহমান বাচ্চু ৩২৬ ভোট পেয়ে সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী রুহুল আমিন সিদ্দিক খসরু পেয়েছেন ৯৮ ভোট। এছাড়া একজন সিনিয়র সহ-সভাপতি, দুজন সহ-সভাপতি ও ২০ জন পরিচালকে ৪২৪ জন সদস্যের প্রত্যক্ষ ভোটে তারা নির্বাচিত হন। মোট ভোটার ছিল ৫০৭জন
অর্ডিনারি গ্রুপের পরিচালনা পর্ষদে নির্বাচিত ১৪ জন পরিচালক হলেন, হাজী আব্দুস সাত্তার, একাব্বার আলী আকবর, আবু সাইদ, জুড়ান আলী, তানভীর মাহমুদ পলাশ, নজরুল ইসলাম, সন্তোষ কুমার কানু, আবু হানিফ খান, প্রদীপ কুমার রায়, আবুল হাশেম আবু, শফিকুল ইসলাম জিন্নাহ, শরিকুল ইসলাম আলামিন, জুয়েল রানা ও সানজিদ হাসান সিদ্দিকী প্রিন্স।
অপরদিকে অ্যাসোসিয়েট গ্রুপের নির্বাচিত পরিচালকরা হলেন, নুরুল হক, আনোয়ার হোসেন তালুকদার, আলতাফ হোসেন, মোবারক হোসেন ও জাহিদুল ইসলাম লিটু। এ গ্রুপে পরিচালক পদে আব্দুর রাজ্জাক ও ফায়সাল হায়দার সমপরিমাণ ভোট পাওয়ায় এখনও কাউকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়নি।
সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর সাইদুর রহমান বাচ্চু জাগো নিউজকে বলেন, সব ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে একটি স্বচ্ছ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। তাকে বিপুল ভোটে জয়ী করায় চেম্বারের সব ভোটারদের প্রতি তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। একই সঙ্গে ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
এম এ মালেক/আরএইচ/এমএস