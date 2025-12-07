নৌপরিবহন সচিব
এক মেরিন অফিসার অদক্ষ ৫০ শ্রমিকের সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে
নৌ পরিবহন সচিব ড. নুরুন্নাহার চৌধুরী বলেছেন, একজন মেরিন অফিসার প্রায় ৫০ জন অদক্ষ শ্রমিকের সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) সকালে পাবনার বেড়া উপজেলার নগরবাড়িতে পাবনা মেরিন একাডেমির চতুর্থ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের মনোজ্ঞ শিক্ষা সমাপনী প্যারেড অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।
এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে সালাম গ্রহণ ও কৃতী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা স্মারক তুলে দেন তিনি।
ড. নুরুন্নাহার বলেন, মেরিটাইম পেশাকে আরও জনপ্রিয় করা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আধুনিকায়নের জন্য সরকার সচেষ্ট। আন্তর্জাতিক বাজারে দক্ষ মেরিন পেশাজীবীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে পাঁচটি মেরিন একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
তিনি বলেন, বাংলাদেশের মেরিনাররা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাহাজে কর্মরত থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছেন, যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় সরাসরি অবদান রাখছে।
পাবনা মেরিন একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মো. তৌফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্যারেড অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক শাহেদ মোস্তফাসহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।
শিক্ষা সমাপনীতে চতুর্থ ব্যাচের নটিক্যাল বিভাগে ৩৩ জন, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৩২ জন ক্যাডেটসহ সর্বমোট ৬৫ জন শিক্ষার্থী বিদায়ী সম্মাননা গ্রহণ করেন।
