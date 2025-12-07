  2. দেশজুড়ে

সিরাজগঞ্জে দুই পক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষ, আহত ২৫

প্রকাশিত: ০৫:১৩ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
সিরাজগঞ্জ পৌর শহরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয়পক্ষের ২৫ জন আহত হয়েছে।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে পৌর শহরের কাঠেরপুল এলাকায় রহমতগঞ্জ ও নতুন ভাঙ্গাবাড়ির মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে উভয়ের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। এর আগে শনিবার রাতে কয়েক দফায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন তারা।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে জানা গেছে, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র হঠাৎ করেই দুই মহল্লার মধ্যে এ সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে রহমতগঞ্জ ও নতুন ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামের অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। তারা শহরের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোখলেছুর রহমান এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। সংঘর্ষ এড়াতে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

