‘আমি এক হতভাগী, বাচ্চাটাকে কেউ নিয়ে যাবেন’
সেই নবজাতকের অভিভাবকত্ব নিলেন নওগাঁর নিঃসন্তান এক দম্পতি
দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ‘আমি এক হতভাগী। বাচ্চাটাকে কেউ নিয়ে যাবেন’—চিরকুট লিখে এক নবজাতককে হাসপাতালে রেখে যান এক নারী। চিরকুটের পাশে কিছু ওষুধও রাখা ছিল। সেই শিশুটিকে নিঃসন্তান এক দম্পতির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
শিশুটির অভিভাবকত্ব নিয়েছেন নওগাঁ উপজেলার এনায়েতপুর (শান্তাহার) এলাকার এক নিঃসন্তান দম্পতি। দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে যাওয়ার এক মাস পর শনিবার (৭ ডিসেম্বর) শিশুটিকে হস্তান্তর করা হয়।
এর আগে গত ৬ নভেম্বর দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে এই নবজাতককে ভর্তি করেন নানা-নানি পরিচয় দেওয়া এক দম্পতি।
শিশুটির চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. অধ্যাপক নুরুল ইসলাম বলেন, গত ৬ নভেম্বর একজন নারী বাজারের ব্যাগে করে নবজাতকটিকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। পরে শিশুটির মাকে ডেকে আনার কথা বলে তিনি পালিয়ে যান। পরে আমরা শিশুর সঙ্গে একটি চিরকুট পাই। তাতে লেখা ছিল—‘শিশুটি মুসলিম। বিশেষ কারণে ফেলে গেলাম। কাউকে লালন-পালন করতে দেবেন মানুষ করার জন্য’।
পরে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অরবিন্দ শিশু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সুচিকিৎসার জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে অনুরোধ করে পত্র দেওয়া হয়। পরে তারা শিশুটিকে সুস্থ করে তোলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১১ নভেম্বর উপজলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের সভায় শিশুটির অভিভাবকত্ব নেওয়ার ঘোষণা দিলে ১৫টি আবেদন পড়ে। আবেদনগুলো যাচাই-বাছাই করে নওগাঁ উপজেলার এনায়েতপুর (শান্তাহার) এলাকার এক নিঃসন্তান দম্পতিকে হস্তান্তর করা হয়েছে।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. বোরহান উদ্দিন বলেন, ‘শিশুটির লালন-পালন ও চিকিৎসার জন্য অরবিন্দ শিশু হাসপাতাল যে অবদান রেখেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমরা চাই শিশুটি একদিন আলোকিত মানুষ হয়ে দেশ ও জাতির নিবেদিত প্রাণ হবে।’
তিনি আরও বলেন, উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিঃসন্তান দম্পতির কাছে শিশুটিকে হস্তান্তর করা হয়েছে।
হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) বোরহান উদ্দিন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার ও উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের সদস্য সচিব গোলাম আজম, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. মো. নুরুল ইসলাম, অরবিন্দ শিশু হাসপাতালের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি আব্দুস সামাদ, সহ-সভাপতি রেজাউল করিম, সাধারণ সম্পাদক মো. শামীম কবির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এমদাদুল হক মিলন/এসআর/এমএস