ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা গণতন্ত্রের বিনাশকারী: সালাহউদ্দিন আহমদ
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘পলাতক ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা গণতন্ত্রের বিনাশকারি। গণতন্ত্রকামী জনতার দীর্ঘ রক্তাক্ত সংগ্রামে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা হারিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। দেশে এমন নির্বাচন প্রয়োজন, যেখানে মানুষ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নেবে এবং বিএনপির নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী, সাম্যভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠবে।’
রোববার (৭ ডিসেম্বর) দুপুরে চকরিয়ার হারবাং বাজারে নির্বাচনী গণসংযোগের ষষ্ঠ দিনের পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, কক্সবাজারে দেশের একমাত্র গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের উদ্যোগ বিএনপির আমলে শুরু হয়েছিল এবং আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে বন্দরটি সম্পুর্ণভাবে চালু হবে। তখন ছয় লেন মহাসড়ক নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে উঠবে। তাই বিএনপি সরকার গঠন করলে কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ছয় লেনে উন্নীত করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রথম উন্নয়ন প্রকল্প হবে এ মহাসড়কটিকে ছয় লেনে উন্নীত করা।
তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন শিগগির জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে এবং তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিএনপির প্রার্থীরা আচরণবিধি মেনে প্রচারণায় নামবেন। দীর্ঘদিন পর ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পেতে যাচ্ছে মানুষ, আর এ নির্বাচন হবে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ-ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত হয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নির্বাচন।
বেগম খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য কামনা করে দলের স্থায়ী কমিটির এ সদস্য বলেন, বেগম জিয়া গণতন্ত্রের জন্য আপোষহীন নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিএনপি ক্ষমতায় এলে বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে।
সালাহউদ্দিন আহমদ রোববার সকালে তার নির্বাচনী এলাকা চকরিয়া উপজেলার হারবাং ইউনিয়নের নুনাছড়ি, নয়াপাড়া, রাখাইন পাড়া, হারবাং বাজার, কালা সিকদার পাড়া, গুদার পাড়া, সওদাগর পাড়া পাহাড়তলীতে নির্বাচনী গণসংযোগ ও পথসভায় অংশগ্রহণ করেন। বিকেলে সুরাজপুর-মানিকপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় যাওয়ার কথা থাকলেও পরে অনিবার্য কারণে তা স্থগিত করা হয়।
কক্সবাজার-১ আসন থেকে টানা তিনবারের সাবেক সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ ২ ডিসেম্বর থেকে প্রচারণা শুরু করেন। এরপর থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রামে গিয়ে গণসংযোগ, পথসভা ও উঠান বৈঠক করছেন। রবিবার রাতে তিনি ঢাকায় ফিরবেন বলে জানিয়েছেন তার একান্ত সচিব ছফুয়ানুল করীম।
