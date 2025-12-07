গাজীপুরে বিএনপির দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, মোটরসাইকেলে আগুন
গাজীপুর-১ আসনে মনোনয়ন ঘিরে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এ ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষ চলাকালে মোটরসাইকেল ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেলে কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক ইউনিয়নের রাখালিয়াচালা এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মনোনয়নবঞ্চিত জেলা বিএনপির সদস্যসচিব ইসরাক সিদ্দিকীর সমর্থকরা বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেন। পূর্ব ঘোষিত এই কর্মসূচি চলাকালে হঠাৎ হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। এসময় উভয় পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে অন্তত ১০ জন আহত হন। পরে তাদের উদ্ধার করে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় পুরো এলাকাজুড়ে আতংক বিরাজ করছে।
মনোনয়নবঞ্চিত ইশরাক সিদ্দিকীর দাবি, গাজীপুর-১ আসনে মনোনয়ন ঘিরে নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছিল। তারই প্রতিফলন হিসেবে আজ বিক্ষোভ কর্মসূচি করার কথা ছিল। কিন্তু বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মজিবুর রহমানের অনুসারীরা তাদের ওপর হামলা চালান। এসময় হাতেনাতে কয়েকজনকে আটক করা হয়।
এ বিষয়ে বিএনপির প্রার্থী মুজিবুর রহমান বলেন, ‘আমরা শান্তিপ্রিয়ভাবে বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনি প্রচারণা চালাচ্ছিলাম। প্রচারণায় ব্যাঘাত ও নির্বাচনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে আমাদের লোকজনের ওপর হামলা করেছে। এতে আমার কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন।’
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান জানান, বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে
