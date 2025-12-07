  2. দেশজুড়ে

টানা ৪১ দিন জামায়াতে নামাজ আদায় করে বাইসাইকেল পেলো ৩৫ শিশু-কিশোর

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৯:৫৩ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে টানা ৪১ দিন মসজিদে জামায়াতে নামাজ আদায় করে পুরস্কার পেয়েছেন ৩৫ জন শিশু-কিশোর। সীতাকুণ্ড পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে চাঁনকাজী শাহ (রঃ) জামে মসজিদে এই আয়োজন করা হয়েছে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম-৪ সীতাকুণ্ড আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী আনোয়ার সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের আমীর মিজানুর রহমান,সেক্রেটারি আবু তাহের, সীতাকুণ্ড পৌরসভা জামায়াতের আমীর হাফেজ আলী আকবর, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মো. মিছবাহুল আলম রাসেল।

জানা গেছে, পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, প্রবাসী ইকবাল হোসেন এলাকার শিশু-কিশোরদের মসজিদমুখী করতে এমন উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রতিযোগিতায় ৯০ জন প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে ৩৫ জন পুরস্কৃত হয়েছেন।

চট্টগ্রাম-৪ সীতাকুণ্ড আসনের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী আনোয়ার সিদ্দিক বলেন, খুবই ভালো উদ্যোগ। আমি প্রবাসী ইকবাল হোসেনকে ধন্যবাদ জানাই। যারা টানা ৪১ দিন জামায়াতে নামাজ আদায় করবে তাদের এমন পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এটার কারণে দেখতে পাচ্ছি এই এলাকার তরুণ সমাজ মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। এলাকার কেউ অন্যায়ের পথে চলবে না। যুবকরা খারাপ কাজের সঙ্গে থাকবে না। তারা নামাজ, পড়ছে, কোরআন পড়ছে, তাদের মা-বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে।

উদ্যোক্তা প্রবাসী ইকবাল হোসেন বলেন, ছোট ছোট বাচ্চাদের মসজিদমুখী করতে আমি এই উদ্যোগ নিয়েছি। ভবিষ্যতেও এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

সীতাকুণ্ড উপজেলা জামায়াতের আমীর মিজানুর রহমান বলেন, প্রবাসী ইকবাল যে সুন্দর উদ্যোগ নিয়েছে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার উদ্যোগের কারণে এলাকার ছাত্ররা নামাজমুখী হয়েছে। পুরস্কৃত করার কারণে নিয়মিত নামাজ আদায় করে তারা সমাজে ভালো মানুষ, চরিত্রবান মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখবে আমরা এটা আশা রাখি।

এম মাঈন উদ্দিন/এনএইচআর

