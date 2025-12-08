  2. দেশজুড়ে

গহিন পাহাড়ে বন্দি নারী-শিশুসহ উদ্ধার ৭

কক্সবাজারের টেকনাফের গহিন পাহাড়ে অভিযান চালিয়ে দেশীয় বন্দুকসহ তিন মানব পাচারকারীসহ ১০ জনকে উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দুপুরে কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লে. কমান্ডার (বিএন) মো. সিয়াম-উল-হক বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ৭ ডিসেম্বর (রোববার) সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কোস্টগার্ড স্টেশন টেকনাফ ও আউটপোস্ট বাহারছড়ার সদস্যরা গহিন পাহাড়সংলগ্ন মারিশবুনিয়া এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে অংশ নেওয়া দলটি ওই এলাকায় পাচারকারীদের গোপন আস্তানা থেকে পাচারের জন্য আটকে রাখা নারী-পুরুষ ও শিশুসহ ১০জন ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করে। এ সময় তিনজন মানবপাচারকারীকে আটক করতেও সক্ষম হয় কোস্ট গার্ড সদস্যরা। পরে পাচারকারীদের দেওয়া তথ্যমতে তাদের গোপন আস্তানা থেকে একটি দেশীয় বন্দুক উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকারীদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, কয়েকটি সংঘবদ্ধ পাচারকারী চক্র বিদেশে উন্নত জীবনযাপনের স্বপ্ন, উচ্চ বেতনের চাকরি এবং অল্প খরচে বিদেশ যাত্রার প্রলোভন দেখিয়ে টেকনাফসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা নাগরিকদের মালয়েশিয়ায় গমনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে সাগর পথে পাচারের পরিকল্পনা করছিল।

এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা ভুক্তভোগীদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং তাদের আটকে রেখে নির্যাতনের মাধ্যমে মুক্তিপণ আদায় করার চেষ্টা করছিল।

তিনি আরও জানান, উদ্ধার ব্যক্তি, জব্দ আগ্নেয়াস্ত্র ও আটক অপহরণকারীদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। মানবপাচার রোধে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ভবিষ্যতেও এধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।

