ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক
কুমিল্লায় স্লিপার বাস-পিকআপ সংঘর্ষে যুবক নিহত, আহত ১৪
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যাত্রীবাহী স্লিপার বাসের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে আব্দুল জব্বার (১৮) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৪ জন।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে মহাসড়কের উপজেলার চিওড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মিয়াবাজার হাইওয়ে থানার উপ-পিরদর্শক (এসআই) ফারুক হোসেন জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
নিহত আব্দুল জব্বার লালমনিহাটের সদর উপজেলার মরণখা গ্রামের ফজলে হকের ছেলে।
আহতরা হলেন, শরীফ (২৮), ইমরান হোসেন ( ৩৬), শান্তা ইসলাম (২৯), ফাহিম (২৬), মাজহারুল হক (২৫), রিয়াজ হোসেন (২৬), আশরাফুল ইসলাম (২৮), শায়েস্তাবিন হায়দার (২৯), সাইমা তাবাসসুম (২৫), ইতি আক্তার (২৩), রিপন (২৮), মিলন (২৬), শহিদুল ইসলাম (৩৬) ও সুমাইয়া আক্তার (২৬)।
স্থানীয়দের বরাত দিয়ে এসআই ফারুক হোসেন জানান, চিওড়া রাস্তা মাথার পুরাতন চট্টগ্রামগামী মহাসড়ক থেকে মালবোঝাই একটি পিকআপ মহাসড়ক অতিক্রম করার সময় কক্সবাজার থেকে আসা একে ট্রাভেলস স্লিপার বাসটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে স্লিপার বাসের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। এসময় পিকআপে থাকা আব্দুল জব্বার নিহত হন ও স্লিপার বাসের ১৪ যাত্রী আহত হন। স্থানীয়রা আহদের উদ্ধার করে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাদের কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।
তিনি আরও জানান, নিহতের মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।
