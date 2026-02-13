ঢাকা-১৯ আসনে জয় পেলেন ধানের শীষের ডা. সালাউদ্দিন

ঢাকা-১৯ আসনে জয় পেলেন ধানের শীষের ডা. সালাউদ্দিন
ঢাকা-১৯ (সাভার) আসনেজয়ী হয়েছেন ধানের শীষ প্রতীকের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ডা. দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন বাবু।
শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারী) ভোরে ভোট গণনা শেষে ঢাকা-২০ আসনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম নির্বাচনের এই প্রাথমিক বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করেন।
আসনটিতে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ডা. দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন বাবু ভোট পেয়েছেন ১৯০৯৭৬ টি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এনসিপির দিলশানা পারুল পেয়েছেন ১২৫২৮৩ ভোট।
অন্যদিকে গণভোটে 'হ্যাঁ' এর পক্ষে ভোট পড়েছে ১৭৭৬১৮ ভোট এবং 'না' এর পক্ষে ভোট পড়েছে ৪৭১১১ ভোট।
এ আসনে সর্বমোট ভোট পড়ছে ৩৩৬৮৭৬ টি। যার মধ্যে ৫৪৮৭ টি বাতিল ভোট। আর বৈধ ভোটের সংখ্যা ৩৩১৩৮৯ টি ভোট। যা প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার ৪৫.৪৩ শতাংশ।
মাহফুজুর রহমান নিপু/ এসএকেওয়াই