খালেদা জিয়ার দোয়া অনুষ্ঠানের মঞ্চে দুর্বৃত্তের আগুন

খালেদা জিয়ার দোয়া অনুষ্ঠানের মঞ্চে দুর্বৃত্তের আগুন
পটুয়াখালীর বাউফল শহরের পাবলিক মাঠে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলের সভামঞ্চে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। এতে মঞ্চের পেছনের অংশে ডেকোরেশনের কাপড়, কার্পেটসহ কয়েকটি সামগ্রী পুড়ে যায়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত প্রায় দুইটার দিকে অজ্ঞাত কয়েকজন ব্যক্তি পরিকল্পিতভাবে মঞ্চের পেছনে রঙের বাটিতে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে চলে যায়। এসময় সড়কে অবস্থানরত এক ট্রাকচালক আগুন দেখে বাউফল থানা পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে টহল পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
মঞ্চের দায়িত্বপ্রাপ্ত নাসির মিয়া বলেন, বাউফল-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী শহিদুল আলম তালুকদার নেতাকর্মীদের নিয়ে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া করবেন। কিন্তু রাত ২টার দিকে কারা যেন আগুন দেওয়ার চেষ্টা করে। আমাকে রাতেই খবর দিলে সকালে এসে দেখি মঞ্চের পেছনের অংশ পুড়ে গেছে। এ নিন্দনীয় ঘটনার জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও বিচার চাই।
ডেকোরেটর মালিক ফারুক হোসেন বলেন, রাত ১২টা পর্যন্ত মঞ্চে কাজ করেছি। পরে রাত দুইটার দিকে ফোন পাই যে মঞ্চে আগুন দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে এসে দেখি রঙের বাটি দিয়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরানো হয়েছে। এতে আমার ডেকোরেশনের কিছু বাঁশ ও কাঠ পুড়ে যায়।
এদিকে বিএনপির মনোনয়ন ঘোষণার পর থেকেই বাউফলের রাজনীতিতে উত্তেজনা বিরাজ করছে। মনোনয়ন প্রত্যাহারসহ বিভিন্ন দাবিতে স্থানীয় বিএনপির আন্দোলন চলছে, যা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে।
বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান জানান, রাতের অন্ধকারে কে বা কারা মঞ্চের পেছনে আগুন দিয়েছে। আমাদের টহল পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে, জড়িতদের শনাক্তে কাজ চলছে।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এফএ/জেআইএম