ডিসির নাম-ছবি ব্যবহার করে প্রতারণার চেষ্টা, সতর্কতা জারি
হোয়াটসঅ্যাপে কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক এম এ মান্নানের ছবি ও পরিচয় ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিষয়টি নজরে আসার পর এ নিয়ে আনুষ্ঠানিক সতর্কতা জারি করেছে জেলা প্রশাসন।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা প্রশাসকের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ 'DC Cox’s Bazar'-এ একটি পোস্টের মাধ্যমে এই সতর্কতা জারি করা হয়।
পোস্টে বলা হয়, জেলা প্রশাসক কক্সবাজারের নাম ও ছবি ব্যবহার করে প্রতারণার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে বিভ্রান্ত না হওয়ার পরামর্শ এবং সতর্ক থাকার অনুরোধ করা হয়।
ওই পোস্টে উল্লেখ করা হয়, বিশেষ সতর্কতা, জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারের নাম ও ছবি ব্যবহার করে প্রতারণা করার চেষ্টা করা হচ্ছে৷ এ ধরনের কর্মকাণ্ডে বিভ্রান্ত না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হলো। সবাইকে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো। ধন্যবাদ।
পোস্টে আরও বলা হয়, প্রতারণা চক্রের সদস্যরা হোয়াটসঅ্যাপে জেলা প্রশাসকের ছবি ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বার্তা পাঠিয়ে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সরকারি কোনো বার্তা বা নির্দেশনা কখনোই ব্যক্তিগত নম্বর বা অননুমোদিত মাধ্যমে দেওয়া হয় না।
এ ধরনের সন্দেহজনক বার্তা পেলে তা উপেক্ষা করা এবং প্রয়োজন হলে স্থানীয় প্রশাসনকে জানানোর আহ্বান করা হয়েছে।
