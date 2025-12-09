  2. দেশজুড়ে

সুনামগঞ্জে হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধের কাজ শুরু নিয়ে অনিশ্চয়তা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সুনামগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৪:১৫ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সুনামগঞ্জে হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধের কাজ শুরু নিয়ে অনিশ্চয়তা
বাঁধ নির্মাণের কাজ নির্ধারিত সময়ে শুরু করা নিয়ে দেখা দিয়েছে চরম অনিশ্চয়তা/ছবি-জাগো নিউজ

সুনামগঞ্জের পাহাড়ি ঢল কিংবা আগাম বন্যা থেকে বোরো ফসলকে রক্ষায় প্রতিবছরের মতো এবারও ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তবে নীতিমালা অনুযায়ী পিআইসি (প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি) গঠনের নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও এখনো মাঠ পর্যায়ে কমিটি গঠন হয়নি। ফলে বাঁধ নির্মাণের কাজ নির্ধারিত সময়ে শুরু করা নিয়ে দেখা দিয়েছে চরম অনিশ্চয়তা।

ফসল রক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পের কাজ প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। নীতিমালায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ, রয়েছে, পিআইসির মাধ্যমে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শুরু হবে এবং ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।

তবে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য বলছে, সংশোধিত কাবিটা নীতিমালা ২০২৩ অনুযায়ী, উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে পিআইসি গঠন প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলকভাবে শেষ করতে হবে। কিন্তু সময়সীমার আটদিন পার হলেও কোনো কোনো উপজেলা প্রশাসন পিআইসি গঠনের কোনো বিজ্ঞপ্তিই প্রকাশ করেনি। আবার কোন কোন উপজেলা প্রশাসন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেও পিআইসি গঠন প্রক্রিয়া শেষ হয়নি।

সুনামগঞ্জে হাওরের ফসল রক্ষা বাঁধের কাজ শুরু নিয়ে অনিশ্চয়তা

পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মামুন হাওলাদার বলেন, এবার এক হাজার ১১১ কিলোমিটার সার্ভের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এরইমধ্যে ৯৬৫ কিলোমিটার সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে সার্ভের কাজ শেষ হবে।

সবশেষ জেলা কাবিটা (কাজের বিনিময় টাকা কর্মসূচি) বাস্তবায়ন কমিটির সভায় ১৫৬টি স্কিমের অনুমোদন হয়েছে। তবে এখনো কোনো পিআইসি গঠন হয়নি বলে জানান মামুন হাওলাদার।

লিপসন আহমেদ/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।