সীমান্তে একমাসে অস্ত্র-মাদকসহ ৫ কোটি টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ

প্রকাশিত: ০৫:৪৩ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
রংপুর রিজিয়নের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় গত একমাসের (নভেম্বর) অভিযানে ৫ কোটি টাকার অধিক অস্ত্র-মাদক ও চোরাচালানকৃত মালামাল জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুর ১টায় দিনাজপুর সেক্টরের সদর দপ্তরের অডিটোরিয়াম হলে ফুলবাড়ী ব্যাটালিয়ন (২৯ বিজিবি) আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মোহাম্মদ ফয়সাল হাসান খান এসব তথ্য জানান।

সেক্টর কমান্ডার জানায়, বিভিন্ন অভিযানে ৯৬৬ বোতল ফেনসিডিল, ১০০০ বোতল বিদেশি মদ, ৩ হাজার ৪৬৯ পিস ইয়াবা ও ২২৮ কেজি গাঁজাসহ বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় ওষুধ ও ইনজেকশন উদ্ধার করা হয়। একই সময়ে ৪৮ জনকে আটক করা হয়েছে।

এছাড়া মানব পাচার প্রতিরোধে নিয়মিত টহল ও বিশেষ অভিযানে একজন ভারতীয় নাগরিকসহ পাঁচজন পুরুষ, তিনজন নারী ও দুজন শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। অস্ত্র উদ্ধার কার্যক্রমে তিনটি ওয়ান শুটারগান, ছয় রাউন্ড গুলিও ২ দশমিক ৩০ কেজি গানপাউডার জব্দ করা হয়।

তিনি জানান, চোরাচালান দমনে ভারতীয় প্রসাধনী, ওষুধ, খাদ্যসামগ্রী, শাড়ি, কম্বল, জিরা, চিনি, পেঁয়াজসহ বিপুল পরিমাণ পণ্য ২৫টি মোটরসাইকেল, ইজিবাইক, নৌকা ও বাইসাইকেল, উদ্ধার করা হয়েছে। একই সময়ে ১২৫টি গরু, ১৩টি মহিষ ও দুটি ছাগল আটক করা হয়।

কর্নেল ফয়সাল হাসান খান জানান, রিজিয়নের সীমান্ত এলাকায় নতুন ছয়টি ক্যাম্প স্থাপন এবং লালমনিরহাটে চতুরবাড়ী বিওপি উদ্বোধন করা হয়েছে, যা নজরদারি বৃদ্ধি করেছে। নভেম্বর মাসে বিজিবি–বিএসএফের বিভিন্ন পর্যায়ে ৪১৩টি পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় ফুলবাড়ী ২৯ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল এ এম জাবের বিন জব্বার জিটু, অপারেশন অফিসার মেজর তানিম হাসান খান উপস্থিত ছিলেন।

এমদাদুল হক মিলন/কেএইচকে/এমএস

