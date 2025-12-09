  2. দেশজুড়ে

হাসপাতাল থেকে ভ্যানযোগে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিলো সরকারি ওষুধ, আটক ২

প্রকাশিত: ০৭:১৩ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
শরীয়তপুর সদর হাসপাতাল থেকে ভ্যানযোগে সরকারি ওষুধ সরিয়ে নেওয়ার সময় পরিচ্ছন্নতা কর্মীসহ দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে আনসার সদস্যরা। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় হাসপাতাল চত্বর থেকে তাদের আটক করা হয়। পরে আটককৃতদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আটককৃতরা হলেন- হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতাকর্মী টুবেল হরিজন (৩৫) ও ডোমের সহযোগী ইবাদুল মিয়া।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা কর্মী টুবেল হরিজন ও ডোমের সহযোগী ইবাদুল মিয়া একটি ভ্যানগাড়িতে হাসপাতালের বিভিন্ন পরিত্যক্ত সরঞ্জাম নিচ্ছিলেন। এসময় হাসপাতালের কর্তব্যরত আনসার সদস্য আব্দুর রাজ্জাক তাদের দুজনকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। একপর্যায়ে তাদের কথাবার্তায় সন্দেহ হলে ভ্যানগাড়ি তল্লাশি করে ১৮০ বক্স সলবিয়ন (Solbion) ভিটামিন ওষুধ উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে ওষুধ বক্সসহ দুইজনকে আটক করে থানায় নেয় পুলিশ।

হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) মিতু আক্তার বলেন, এটি আসলেই একটি ভয়ংকর ঘটনা। এটি তারা কতদিন ধরে করে আসছেন সেটি দেখতে হবে। আমরা বুধবার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে মূল হোতাদের খুঁজে বের করবো।

পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ্ আলম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

