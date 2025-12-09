  2. দেশজুড়ে

সিরাজগঞ্জে শাড়ি প্রিন্ট কারখানায় আগুন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৭:১৬ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরে একটি শাড়ি প্রিন্ট কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে এক হাজার পিচ শাড়ি, কম্পিউটার, আসবাবপত্র, চারটি মেশিন ও এসি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) ভোর ৬টার দিকে এনায়েতপুর থানার গোপালপুর গাবতলা এলাকার বিসমিল্লাহ ডিজিটাল শাড়ি প্রিন্ট কারখানায় এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। পরে খবর পেয়ে বেলকুচি ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ক্ষতিগ্রস্ত কারখানার মালিক বাবু মল্লিক জানান, ফজরের নামাজের পর হঠাৎ কারখানায় আগুন লাগে। মুহূর্তেই আগুন পুরো কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়। পরে খবর পেয়ে বেলকুচি ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। এতে তার ৫০-৬০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

বেলকুচি ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ফায়ার ফাইটার মিজানুর রহমান এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি জাগো নিউজকে জানান, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হলেও কারখানা মালিকের প্রায় অর্ধকোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।


এম এ মালেক/কেএইচকে

