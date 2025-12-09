  2. দেশজুড়ে

মিয়ানমার থেকে গুলি এসে পড়লো টেকনাফের বসতঘরে

প্রকাশিত: ০৮:২৮ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
মিয়ানমার থেকে এসে পড়া গুলি দেখাচ্ছেন স্থানীয় এক বাসিন্দা

কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তের ওপার থেকে গোলাগুলির বিকট শব্দ শোনা গেছে। এসময় শাহ আলম নামের এক ব্যক্তির বসতঘরের টিন ছিদ্র করে একটি গুলি ঢুকে পড়ে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

শাহ আলম (৫০) টেকনাফের হোয়াইক্যং ৩ নম্বর ওয়ার্ড তেচ্ছিব্রিজ গ্রামের মৃত হাজি মোজাহার আহমেদের ছেলে। তিনি ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

শাহ আলম জানান, দুপুরে হঠাৎ হোয়াইক্যং তেচ্ছি ব্রিজের ওপারে মিয়ানমার সীমান্তে প্রায় ১০-১৫ মিনিট ধরে থেমে থেমে গোলাগুলি চলতে থাকে। গোলাগুলির শব্দ থেমে গেলে দুপুর ২টার দিকে ঘরের টিনের ছিদ্র দেখতে পান। এরপর বাড়ির ভেতর থেকে একটি গুলি উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে জানতে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ইনামুল হাফিজ নাদিমের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

