  2. দেশজুড়ে

কিশোরগঞ্জ-৩

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুকের মনোনয়ন বাতিল দাবি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কিশোরগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৪:৪৫ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুকের মনোনয়ন বাতিল দাবি

কিশোরগঞ্জ-৩ (করিমগঞ্জ-তাড়াইল) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন মনোনয়নবঞ্চিত জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম মোল্লা।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জেলা শহরের এক হোটেলে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি দলীয় হাইকমান্ডের কাছে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, ২০২৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি দুই দফায় ২৭৩টি আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন দিয়েছে। কিশোরগঞ্জ-৩ আসনে ড. ওসমান ফারুকের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ স্থানীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল, দীর্ঘদিনের ত্যাগী নেতাকে এবার গুরুত্ব দেওয়া হবে।

জাহাঙ্গীর আলম আরও বলেন, ৮৭ বছর বয়সী ড. ওসমান ফারুক বয়সজনিত কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে এখন আর নির্বাচনি মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপযোগী নন। এতে আসনটি হাতছাড়া হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

এসকে রাসেল/এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।