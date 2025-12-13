  2. দেশজুড়ে

নির্বাচন বানচালে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পটুয়াখালী
প্রকাশিত: ০৩:৩৭ পিএম, ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫
নির্বাচন বানচালে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, আসন্ন ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচালের লক্ষ্যে দেশি ও বিদেশি সংঘবদ্ধ চক্র সক্রিয় রয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে হত্যাকাণ্ড ও হামলার ঘটনা ঘটছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শনিবার (১২ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় পটুয়াখালী শেরেবাংলা রোড নিজ বাসভবনের সামনে কেন্দ্রীয় বিএনপির কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুরু হওয়া বিক্ষোভ মিছিলের আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, গত মাসের ৫ তারিখ চট্টগ্রামে বিএনপির এক প্রার্থীর ওপর হত্যাকাণ্ড ও সম্প্রতি ঢাকায় সংঘটিত হামলার ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন নয়। এসব ঘটনার পেছনে দেশি-বিদেশি সংঘবদ্ধ চক্রান্তকারীরা জড়িত রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

তিনি আরও বলেন, ঢাকায় সংঘটিত সাম্প্রতিক ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক, এতে বিএনপির একজন প্রার্থী ও জ্যেষ্ঠ নেতা মির্জা আব্বাসকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত চলছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কাজ করছে এবং জড়িতদের অবশ্যই আইনের আওতায় আনা হবে।

বিএনপির এই নেতা বলেন, এ ধরনের জঘন্য ঘটনা চলতে দেওয়া হবে না। এর প্রতিবাদে এবং জনগণের ভোটাধিকার রক্ষার লক্ষ্যে বিএনপি দেশের সব জেলা ও শহরে বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচি পালন করছে।

মাহমুদ হাসান রায়হান/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।