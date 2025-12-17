গাজীপুরে স্থায়ীভাবে বন্ধ হলো মকুল নিটওয়্যার কারখানা

গাজীপুরে স্থায়ীভাবে বন্ধ হলো মকুল নিটওয়্যার কারখানা
গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী আমবাগ রোডের নীলনগর এলাকায় অবস্থিত মুকুল নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে কর্তৃপক্ষ।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সকাল থেকে কারখানাটি স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়।
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপ-মহাপরিচালক বরাবর কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধের জন্য লিখিত আবেদন করে বিষয়টি নিশ্চিত করেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক মো. মইনুল ইসলাম মুকুল।
আবেদনে উল্লেখ করা হয়, প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক বাজারে পোশাক রপ্তানির সঙ্গে জড়িত। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, ক্রয়াদেশ (অর্ডার) সংকট, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং আর্থিক সক্ষমতার মারাত্মক ঘাটতির কারণে কারখানার স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যে কারণে কারখানাটি স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
তবে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুযায়ী আলোচনা সাপেক্ষে শ্রমিক-কর্মচারীর পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানানো হয়েছে।
এদিকে প্রতিদিনের মতো আজও কারখানায় কাজ করতে আসেন শ্রমিকরা। এসে কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণার নোটিশ সাঁটানো দেখেন তারা। এসময় শ্রমিকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করতে দেখা যায়।
কারখানার কোয়ালিটি পরিদর্শক মো. সাগর আলী বলেন, ‘কর্তৃপক্ষ কারখানা চালাতে না পারলে আমাদের কিছু করার নেই। কিন্তু শ্রম আইন অনুযায়ী আমাদের যে পাওনাদি তা পরিশোধ করে দেওয়া হোক।’
শ্রমিক জুয়েল রহমান বলেন, ‘১৬ ডিসেম্বর কারখানা বন্ধ ছিল। আজ সকালে কারখানায় এসে দেখি স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এখন আমরা কোথায় যাবো? রুমভাড়া ও দোকানের বকেয়া রয়েছে। ছেলেমেয়েদের স্কুলের বেতন কীভাবে দেবো?’
কারখানার সুইং অপারেটর নাজমা বেগম বলেন, ‘আমরা কিছুই জানি না। আজ সকালে এসে দেখি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে। কী কারণে বন্ধ করেছে তাও জানি না।’
এ বিষয়ে জানতে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মইনুল ইসলাম মুকুলের ফোনে একাধিকবার কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।
গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ কোনাবাড়ী জোনের পরিদর্শক মো. মোর্শেদ জামান বলেন, মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সমাধান করবে বলে পুলিশকে জানিয়েছে।
