পরিত্যক্ত ঘরে পড়ে ছিল ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত মরদেহ

পরিত্যক্ত ঘরে পড়ে ছিল ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত মরদেহ
নাটোর সদর উপজেলার চাঁদপুর মেহেন্দি তলা এলাকা থেকে শাহিন হোসেন (৪০) নামের একজন সবজি ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত শাহীন আলী একই এলাকার রওশন আলীর ছেলে।
শাহিন আলীর বাবা রওশন আলী জানান, বিকেল ৩টার দিকে শাহীনকে দোকানে দেখতে না পেয়ে তিনি বাসায় ফোন করে রওশনকে দোকানে পাঠাতে বলেন। এ সময় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে রওশনের বাড়ির অদূরে একটি পরিত্যক্ত ঘরের মধ্যে শাহীনের মরদেহ দেখতে পান। পরে পুলিশকে সংবাদ দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
এ বিষয়ে নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুর হোসেন বলেন, পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে রয়েছে। রওশন মাথায় আঘাত করার চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলেই আমরা সন্দেহ করছি। তবে এ বিষয়ে এখনো কোনো মামলা দায়ের করা হয়নি।
রেজাউল করিম রেজা/কেএইচকে/এএসএম