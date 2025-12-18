মার্কিন মেরিন ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের যৌথ প্রশিক্ষণ
বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়ামে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মেরিন ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা যৌথ শারীরিক অনুশীলন ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন। মেরিন কর্পস কমব্যাট ফিটনেস টেস্টের এ অনুশীলন দুই বাহিনীর সদস্যদের দলগত দক্ষতা, আস্থা ও প্রস্তুতিকে আরও সুদৃঢ় করেছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্স অ্যাটাশে অফিসের একজন প্রতিনিধি বলেন, ‘এ কার্যক্রম যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্বের প্রতিফলন। সম্মিলিত প্রশিক্ষণ দুই দেশের বাহিনীর সদস্যদের পারস্পরিক আস্থা ও দলগত সমন্বয়কে আরও মজবুত করে, যা আমাদের আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যৌথ অঙ্গীকারকে এগিয়ে নেয়।’
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের সামরিক সহযোগিতার ধারাবাহিকতায় এ বিনিময় কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়, যার মধ্যে রয়েছে যৌথ প্রশিক্ষণ, মানবিক সহায়তা, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং পেশাগত সামরিক শিক্ষা। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতা ও বন্ধন আরও গভীর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
জেপিআই/একিউএফ/এএসএম