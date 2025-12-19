  2. দেশজুড়ে

নীলফামারীতে ইউপি চেয়ারম্যানসহ আ’লীগের ৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৩৮ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
নীলফামারীতে ইউপি চেয়ারম্যানসহ আ’লীগের ৫ নেতাকর্মী গ্রেফতার
প্রতীকী ছবি

নীলফামারীতে পুলিশের বিশেষ অভিযানে ইউপি চেয়ারম্যানসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের পাঁচ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) দুপুর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ নিয়ে জেলায় গত তিন দিনের বিশেষ অভিযানে আওয়ামী লীগের মোট ১৬ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করলো পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, জেলার সদর উপজেলার গোড়গ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি মাহাবুব জর্জ (৪৮), সৈয়দপুর পৌর যুবলীগের সহ-সভাপতি মাহমুদ হাসান (৩৩), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহজাদা ইসলাম ছটু (৩৫), ডোমার উপজেলার কেতকীবাড়ি ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ (৩০), ডিমলা উপজেলার ঝুনাগাছ চাপানী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক মকবুল হোসেন (৫৫)।

জেলা পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় নাশকতাসহ বিভিন্ন অপরাধের মামলা রয়েছে।

এর আগে গত বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) চারজন ও বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) সাতজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

আমিরুল হক/কেএইচকে/এএসএম

