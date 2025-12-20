টাঙ্গাইলে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ১৪

টাঙ্গাইলে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ১৪
টাঙ্গাইলে বিশেষ অভিযান ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’-এর আওতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত জেলার ১২টি থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা পুলিশ সুপার মুহম্মদ শামসুল আলম সরকারের গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন- মোহাম্মদ বিপ্লব মিয়া, আশুতোষ কুমার সাহা, করিম মিয়া, কবির হোসেন, সুমন খান, শফিক তালুকদার, মো. শাকিল, হেলাল উদ্দিন, নওজেস আলী, সেলিম হোসেন, গোলাম মোস্তফা, দেলোয়ার হোসেন, আব্দুল খালেক, আমিনুল ইসলাম।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামিরা নাগরপুর, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল সদর, দেলদুয়ার, ঘাটাইল, সখীপুর, ধনবাড়ী, কালিহাতী, ভুঞাপুর, মধুপুর, বাসাইল ও গোপালপুর থানার বিভিন্ন মামলার এজাহারনামীয় ও সন্দিগ্ধ আসামি। মামলাগুলোতে সংঘবদ্ধ সহিংসতা, হামলা, মারধর, গুরুতর আহত, হত্যাচেষ্টা, ভয়ভীতি, চাঁদাবাজি, বিস্ফোরক দ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধ বিভিন্ন উল্লেখ করা রয়েছে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/কেএইচকে/এএসএম