ভোলায় ড্রেজার মালিকের দেড় লাখ টাকা জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:০৯ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
ভোলার ‌তেঁতু‌লিয়া নদী থে‌কে বালু উত্তোল‌নের সময় এক ড্রেজার মা‌লিক‌কে আটক করা হয়। আটকদের নাম মো. হারুন (৫৫)। তি‌নি ভোলা সদর উপ‌জেলার বাপ্তা এলাকার বা‌সিন্দা মো. সুলতান আহ‌ম‌দের ছে‌লে।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুর সা‌ড়ে ১২টার দি‌কে ভোলার বোরহানউদ্দিন উপ‌জেলার গঙ্গাপুর ইউনিয়‌নের জয়া গ্রা‌মের তেঁতু‌লিয়া নদীতে থেকে বালু উত্তোল‌নের সময় তা‌কে আটক করা হয়।

তথ‌্য নি‌শ্চিত ক‌রে বোরহানউদ্দিন উপ‌জেলার সহকারী ক‌মিশনার (ভূ‌মি) রণজিৎ চন্দ্র দাস জানান, গোপন সংবা‌দের ভি‌ত্তি‌তে আমরা অভিযান প‌রিচালনা ক‌রি। এসময় তে&তু‌লিয়া নদী‌তে বালু উত্তোল‌নের সময় ড্রেজারসহ মো. হারুন না‌মে একজন‌কে আটক করা হয়। প‌রে ভ্রাম‌্যমাণ আদাল‌তের মাধ‌্যমে বালুমহাল ও মা‌টি ব্যবস্থাপনা আইনে তাকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। বালু উত্তোল‌নের বিরু‌দ্ধে তা‌দের নি‌য়‌মিত অভিযান অব্যাহত থাক‌বে।

