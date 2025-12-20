  2. দেশজুড়ে

হাদির মরদেহ জন্মভিটায় না নেওয়ায় এলাকাবাসীর আক্ষেপ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝালকাঠি
প্রকাশিত: ০৯:৫৬ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ নিজের জন্মভিটা ঝালকাঠির নলছিটিতে না নেওয়ায় আক্ষেপ করেছেন এলাকাবাসী। তাদের দাবি প্রিয় মানুষটিকে শেষবারের মতো এক নজর দেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ।

বাসিন্দা মনির হোসেন নামে এক যুবক বলেন, ‘হাদি খুব ভালো মানুষ ছিল। সে আমাদের ছোট ভাই। দোয়া করি আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুক। হাদির জানাজাটা নলছিটিতে হওয়া উচিত ছিল। আমরা তার জানাজায় অংশগ্রহণ করতে পারলাম না এটা আমাদের জন্য বেদনাদায়ক। সরকার হাদির চিকিৎসার জন্য অনেক করেছেন। তাকে সিঙ্গাপুর পাঠিয়েছেন। কিন্তু তার মরদেহটি নলছিটি এনে জানাজা দিয়ে ঢাকায় নিয়ে দাফন করতে পারতো। তাহলে আমরা সারাজীবন স্মরণ রাখতাম।’

তার নিজ এলাকার বাসিন্দা শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘হাদির জন্মভূমিতে তার শৈশব, বেড়ে ওঠা। তাই তাকে নিজ মাটিতে শেষ বিদায় জানানোর আশা ছিল। কিন্তু তা আমাদের সৌভাগ্য হয়নি। আমরা চাই অপরাধীর বিচার হোক একটা ভালো মানুষ দুনিয়া থেকে চলে গেছে আর একটা খারাপ মানুষ পালিয়ে গেছে। এটা হতে পারে না। তাকে এনে দ্রুত বিচার করা প্রয়োজন। তা নাহলে ভালো মানুষের আর উদঘাটন হবে না। মানুষ ভালো কথা বললে হত্যা করা হয়।’

স্থানীয় তরুণ আলভী জানান, ‘হাদি ভাই দেশ ও জাতীর কল্যাণে কাজে নিয়োজিত হতে হবে সে বিষয়ে আমাদের নিয়ে পরামর্শ করতেন। বিভিন্ন কর্মশালায় যুক্ত হতেন। তিনি এলাকায় আসলে আমাদের নিয়ে বসতেন। তার জানাজা নামাজ নলছিটিতে না হওয়াতে এলাকাবাসী খুবই মর্মাহত। অনেকে ঢাকাতে ছুটে গেছেন।’

নলছিটি উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব সাইদুল কবির রানা বলেন, ‘হাদি আমাদের ছোট ভাই। ওর মৃত্যুতে আমরা খুবই মর্মাহত। ওর পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমাদের নেই। আল্লাহ ওসমান হাদিকে জান্নাতবাসী করুক।’

