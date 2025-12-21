কুড়িগ্রাম
আখেরি মোনাজাতে শেষ হলো তিনদিনের ইজতেমা
কুড়িগ্রামে আখেরি মোনাজাতের মধ্যদিয়ে শেষ হলো তিন দিনব্যাপী ইজতেমা। রোববার (২১ ডিসেম্বর) সকালে শহরের ধরলা ব্রিজ পূর্বপাড়ে ফজলুল করীম (রহ.) জামিয়া ইসলামিয়া ময়দানে তিন দিনের ইজতেমার পরিসমাপ্তি ঘটে।
আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করেন চরমোনাই পীর সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম। মোনাজাতে দেশ, জাতি ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি, নিরাপত্তা, কল্যাণ ও হেদায়াত কামনায় সমবেত কণ্ঠে দোয়া করেন মুসল্লিরা।
কুড়িগ্রাম জেলা মুজাহিদ কমিটির আয়োজনে বৃহস্পতিবার জোহরের নামাজের পর ইজতেমার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। তিন দিনব্যাপী এ ধর্মীয় সমাবেশে দেশের খ্যাতিমান আলেম-ওলামাগণ ঈমান ও আকিদা দৃঢ়করণ, নামাজ কায়েম, তাকওয়া অর্জন এবং আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব নিয়ে ধারাবাহিক বয়ান ও নছিয়ত দেন।
ইজতেমা উপলক্ষে কুড়িগ্রামসহ উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে বিপুলসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন। এতে পুরো এলাকা পরিণত হয় এক বিশাল ইবাদতাঙ্গনে। আয়োজক কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক ও প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে ইজতেমা সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন আয়োজকরা।
