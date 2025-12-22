একেএম ফজলুল হক মিলন
তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণ
গাজীপুর- ৫ আসনের মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক একেএম ফজলুল হক মিলন বলেছেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কেবল একটি রাজনৈতিক ঘটনা নয়- এটি ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণ। এমন প্রত্যাশা থেকেই তার আগমনকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে গণমানুষের জোয়ার নামবে।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের পূর্বাচল ১৩ নম্বর সেক্টরে বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত প্রস্তুতি সভায় তিনি এ কথা বলেন।
একেএম ফজলুল হক মিলন বলেন, তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে অন্তত এক কোটি মানুষের সমাগম হবে। কারণ এটি শুধুমাত্র একজন নেতার দেশে ফেরা নয়, বরং ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা।
তিনি আরও বলেন, দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও মানুষের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারেক রহমানের নেতৃত্ব অনিবার্য। তার আগমন ঘিরে যে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হচ্ছে, তা সফল করতে দলের প্রতিটি স্তরের নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে থাকার আহ্বান জানান তিনি।
গাজীপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব ড. ব্যারিস্টার চৌধুরী ইসরাক আহমদ সিদ্দিকীর পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন গাজীপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মো. মুজিবুর রহমান।
সভায় কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব খালিকুজ্জামান বাবলু, বিএনপি নেতা ফরিদ আহমেদ মৃধাসহ গাজীপুর জেলা, কালীগঞ্জ উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
রহমান আরমান/এনএইচআর/জেআইএম