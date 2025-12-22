  2. দেশজুড়ে

অপারেশন ডেভিল হান্টে বাবা-ছেলে গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝালকাঠি
প্রকাশিত: ০৫:১০ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
অপারেশন ডেভিল হান্টে বাবা-ছেলে গ্রেফতার
গ্রেফতার বাবা-ছেলে

অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ–২ অভিযানে ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় কৃষকলীগ ও যুবলীগের দুই নেতাকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। সম্পর্কে তারা বাবা-ছেলে।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) ভোরের দিকে উপজেলার সুবিদপুর ইউনিয়নের গোদন্ডা গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন সুবিদপুর ইউনিয়ন কৃষকলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজ্জাক সরদার এবং তার ছেলে একই ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাসেল সরদার।

নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল আলম গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ঝালকাঠি সদর থানায় করা একটি মামলায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।