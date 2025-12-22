অপারেশন ডেভিল হান্টে বাবা-ছেলে গ্রেফতার
অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ–২ অভিযানে ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় কৃষকলীগ ও যুবলীগের দুই নেতাকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। সম্পর্কে তারা বাবা-ছেলে।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) ভোরের দিকে উপজেলার সুবিদপুর ইউনিয়নের গোদন্ডা গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন সুবিদপুর ইউনিয়ন কৃষকলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজ্জাক সরদার এবং তার ছেলে একই ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাসেল সরদার।
নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল আলম গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, ঝালকাঠি সদর থানায় করা একটি মামলায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
