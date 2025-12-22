ভেকু দিয়ে নির্মাণাধীন রাস্তা কাটলেন আওয়ামী লীগ নেতা

ভেকু দিয়ে নির্মাণাধীন রাস্তা কাটলেন আওয়ামী লীগ নেতা
নেত্রকোনার মদন পৌরসভার নির্মাণাধীন একটি রাস্তা কাটার অভিযোগ উঠেছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা মঞ্জুরুল হকের বিরুদ্ধে।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভেকু দিয়ে রাস্তাটি কাটা শুরু করেন তিনি।
মঞ্জুরুল হক মদন পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তিনি সাবেক সেনা কর্মকর্তা।
মদন পৌরসভা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, পাঁচ বছর আগে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের আওতায় ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কোর্ট ভবন এলাকায় প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তাটি নির্মাণ করে মদন পৌরসভা। নির্মাণাধীন রাস্তা দিয়ে ওই এলাকার লোকজন দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াত করছেন। রাস্তাটি কাটা হলে ওই এলাকার লোকজন যাতায়াতসহ নানা ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হবেন।
স্থানীয়রা জানান, মঞ্জুরুল হক ছয়বার আওয়ামী লীগের এমপি হতে মনোনয়ন চেয়েও পাননি। রাস্তাটি নির্মাণ করার পর ওই এলাকায় তার মায়ের নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। পরে সোমবার নির্মাণাধীন রাস্তা কাটা শুরু করেন।
এ বিষয়ে অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ নেতা মঞ্জুরুল হক বলেন, ‘রাস্তাাটি আমার জমির ওপর দিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাই রাস্তাটি কাটা হচ্ছে। রাস্তার জায়গা শুধু আমি দেবো না, অন্য জমির মালিকদেরও জায়গা দিতে হবে। বিষয়টি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করেছি।’
মদন পৌরসভার উপ-সহকারী প্রকৌশলী জামিল হাসান বলেন, ‘কোর্ট ভবন এলাকায় রাস্তাটি ৫-৬ বছর আগে পৌরসভা নির্মাণ করে। নির্মাণাধীন রাস্তাটি কেটে ফেলার সংবাদ পেয়ে আমি গিয়ে রাস্তা কাটতে নিষেধ করার পরও তিনি শোনেননি। পরে বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবগত করেছি।’
জানতে চাইলে মদন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাওলিন নাহার বলেন, ‘রাস্তা কাটার বিষয়টি শুনেছি। সংশ্লিষ্ট নায়েবকে পাঠিয়ে রাস্তা কাটা বন্ধ করা হয়েছে।’
এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক মো. সাইফুর রহমান।
এইচ এম কামাল/এসআর