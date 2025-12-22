টাঙ্গাইলে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৩ শিক্ষার্থী নিহত
টাঙ্গাইলের সখীপুরে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন দুজন।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার বহুরিয়া ইউনিয়নের বেলতলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন উপজেলার কালিদাস পানাউল্লাহ পাড়া গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে আবির হোসের (১৬), কালিদাস বল্লাচালা গ্রামের মাইন উদ্দিনের ছেলে লিখন (১৬) এবং কালিদাস ফুলঝুড়ি পাড়া গ্রামের আব্দুর রউফের ছেলে সাব্বির আহমেদ (১৯)।
নিহতের মধ্যে আবির হোসের ও লিখন কালিদাস কলতান বিদ্যানিকেতনের ৯ম শ্রেণির এবং সাব্বির স্থানীয় কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন বলে জানা গেছে।
স্থানীয়রা জানান, বিকেলে দুই বন্ধু আবির ও লিখন মোটরসাইকেলযোগে বেড়াতে বের হন। তারা উপজেলার বহুরিয়া ইউনিয়নের বেলতলী এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে গুরুতর আহত হন দুই মোটরসাইকেলের আরোহী তিন শিক্ষার্থী।
আহতদের প্রথমে সখীপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আবিরকে মৃত ঘোষণা করেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য টাঙ্গাইল ও ঢাকা নেওয়ার পথে সন্ধ্যায় লিখন ও রাত ৯টা দিকে সাব্বির আহমেদ মারা যান। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন।
নিহত আবিরের নানা এছাক মিয়া, কলতান বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক আমিনুল ইসলাম এবং সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলাল উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এসআর