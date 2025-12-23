তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন
ফরিদপুর থেকে ঢাকায় যাচ্ছেন বিএনপির ৪০ হাজার নেতাকর্মী
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে ফরিদপুর থেকে বিএনপি-অঙ্গ সংগঠনের অন্তত ৪০ হাজার নেতাকর্মী ঢাকায় যাচ্ছেন। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেন ফরিদপুর জেলা বিএনপির সদস্যসচিব এ কে এম কিবরিয়া স্বপন।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, জেলার ৯ উপজেলা এবং ছয়টি পৌরসভার বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সবগুলো ইউনিটের নেতাকর্মীরা ঢাকা যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন। এ উপলক্ষ্যে পুরো জেলায় প্রায় হাজার খানেক পরিবহন, বাস, মিনিবাস, মাইক্রো, প্রাইভেটকার ভাড়া করা হয়েছে। আবার অনেকে বিভিন্নভাবে দুদিন আগে থেকে ব্যক্তিগতভাবে ও ট্রেনে করে ঢাকায় যাচ্ছেন।
জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আরিফিন কায়েছ মাহমুদ বলেন, ছাত্রদলের পক্ষ থেকে জেলাজুড়ে বিভিন্ন প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। ফরিদপুর থেকে অসংখ্য নেতাকর্মী ঢাকায় যেতে প্রস্তুতি চলছে।
জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সহ-সভাপতি ও ফরিদপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী খন্দকার নাসিরুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে ইতিহাসের স্মরণীয় এ আয়োজনের সাক্ষী হতে আমরা ঢাকামুখী হবো। আমার নির্বাচনি এলাকা ফরিদপুর-১ আসন থেকে ইতিমধ্যে ৩০টি পরিবহন ছাড়াও বিভিন্ন যানবাহন ভাড়া করা হয়েছে। তিনটি উপজেলা থেকে অন্তত পাঁচ হাজার মানুষ ঢাকায় যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে।
এ বিষয়ে জেলা বিএনপির সদস্যসচিব এ কে এম কিবরিয়া স্বপন জাগো নিউজকে বলেন, ফরিদপুর জেলা থেকে আমরা কমপক্ষে ৪০ হাজার মানুষ জড়ো করবো ইনশাআল্লাহউপলক্ষ্যে
