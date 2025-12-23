  2. দেশজুড়ে

কুড়িগ্রামে দুই ইটভাটাকে ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা

প্রকাশিত: ০৬:৩৫ এএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
কুড়িগ্রামে দুটি ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে তিন লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছন ভ্রাম্যমাণ আদালত। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) জেলার উলিপুর উপজেলার গোড়াই রঘুরার মেসার্স এসএম ব্রিকস ও আঠারো পাইকারের মেসার্স এনএম ব্রিকসকে জরিমানা করা হয়।

অভিযানে মেসার্স এসএম ব্রিকসকে এক লাখ ৭০ হাজার টাকা ও মেসার্স এনএম ব্রিকসকে এক লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হালনাগাদ না থাকায় ওই ভাটা দুটির কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবিএম মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ অভিযান চালিয়ে জরিমানার আদেশ দেন।

অভিযানে জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রেজাউল করিম ও পুলিশের একটি চৌকস টিম উপস্থিত ছিলেন।

