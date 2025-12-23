  2. দেশজুড়ে

তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

পিরোজপুর থেকে ঢাকায় আসবেন ৩০ হাজার নেতাকর্মী-সমর্থক

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ এএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
দীর্ঘ ১৭ বছর পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে পিরোজপুর জেলা বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। এ উপলক্ষে জেলা বিএনপি ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। প্রত্যাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পিরোজপুর জেলা থেকে প্রায় ৩০ হাজার নেতাকর্মী যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, আগামী ২৫ ডিসেম্বর তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে জেলার শীর্ষস্থানীয় নেতারা গত কয়েক দিন ধরে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে পিরোজপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকায় যাতায়াত, অবস্থান ও সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, সাবেক জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও বর্তমান আহ্বায়ক কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেনকে আহ্বায়ক করে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়।

এ সময় অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন বলেন, পিরোজপুর জেলা থেকে প্রায় ৩০ হাজার নেতাকর্মী ও সমর্থককে ঢাকায় সমবেত করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত দিনের আগেই অন্তত ছয়টি বিশালাকার লঞ্চ ও শতাধিক বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে পিরোজপুরের নেতাকর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা ও রাজনৈতিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাঈদুল ইসলাম কিসমত বলেন, কর্মী-সমর্থকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে আগামী ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় হুলারহাট নদীবন্দর থেকে ছয়টি বিশালাকার লঞ্চ ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে। লঞ্চগুলোতে রাতযাপন ও খাবারের ব্যবস্থা থাকবে।

তিনি আরও বলেন, ২৫ ডিসেম্বর ভোরে পিরোজপুর শহরসহ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে শতাধিক বাসে করে নেতাকর্মী ও সমর্থকেরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

