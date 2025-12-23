তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন
ঢাকামুখী গাড়ির চাপ সামলাতে প্রস্তুত দৌলতদিয়া ঘাট
আগামী ২৫ ডিসেম্বর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ঘাটে ঢাকামুখী যাত্রী ও যানবাহনের বাড়তি চাপ সামাল দিতে প্রস্তুত রয়েছে ঘাট কর্তৃপক্ষ।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, যানবাহনের বাড়তি চাপ সামাল দেওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। ২৫ ডিসেম্বর বা তার আগে ও পরে আমরা আশা করছি দৌলতদিয়া ঘাটে যানবাহন পারাপারে কোনো সমস্যা হবে না। বহরে ছোট-বড় ১৫টি ফেরি থাকলেও বর্তমানে যানবাহনের চাপ কম থাকায় ১০টি ফেরি চলাচল করছে। যানবাহনের চাপ বিবেচনায় বহরে থাকা সবগুলো ফেরি চালানোর প্রস্তুতিও রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে তিনটি ঘাট সচল রয়েছে। ফলে আশা করছি যানবাহনের বাড়তি চাপ হলেও কোনো সমস্যা হবে না।
এদিকে ফেরি ঘাটের পাশাপাশি যাত্রী পারাপারে দৌলতদিয়া লঞ্চ ঘাটেও বাড়তি চাপ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
দৌলতদিয়া লঞ্চ ঘাট ম্যানেজার নূরুল আনোয়ার মিলন জানান, দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে নিয়মিত ১৬ থেকে ১৭টি লঞ্চ চলাচল করছে এবং সবগুলো লঞ্চের ফিটনেস রয়েছে। বর্তমানে যাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। দিনে এক হাজার থেকে এক হাজার দুইশ যাত্রী পারাপার হয়। তবে দিনে ৮ থেকে ১০ হাজার যাত্রী পারাপারের সক্ষমতা আমাদের রয়েছে। ফলে ২৫ ডিসেম্বর যাত্রীর চাপ বাড়লেও কোনো সমস্যা হবে না।
অপরদিকে তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ২৫ ডিসেম্বর বা তার আগে ও পরে রাজবাড়ীসহ দক্ষিণাঞ্চলের হাজার হাজার যানবাহনে কয়েক লাখ মানুষ ঢাকামুখী হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
রুবেলুর রহমান/এফএ/জেআইএম