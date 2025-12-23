  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ১১:২৬ এএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
গাজীপুর-১ আসনে মনোনয়ন নিলেন দুই ভাই

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুর-১ (কালিয়াকৈর ও সিটির একাংশ) আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন গাজীপুর জেলা বিএনপির সদস্যসচিব চৌধুরী ইশরাক আহমেদ সিদ্দিকী। বিএনপি থেকে মনোনয়ন না পেয়ে তিনি স্বতন্ত্র মনোনয়ন নেন। একই আসনে লেবার পার্টি থেকে মনোনয়ন নিয়েছেন তার বড় ভাই চৌধুরী ইরাদ আহমেদ সিদ্দিকীও। তারা দুজন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সাবেক সদস্য চৌধুরী তানভীর আহমেদ সিদ্দিকীর ছেলে। এ নিয়ে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) গাজীপুর জেলা রিটানিং অফিসারের কার্যালয় থেকে তিনি মনোনয়ন পত্র কেনেন চৌধুরী ইশরাক আহমেদ সিদ্দিকী।

গাজীপুর রিটার্নিং কার্যালয় ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুর-১ আসন থেকে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও কালিয়াকৈর পৌরসভার সাবেক মেয়র মজিবুর রহমানকে। ওই আসন থেকে দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে সোমবার সকালে গাজীপুর জেলা রিটার্নিং কার্যালয় থেকে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন চৌধুরী ইশরাক আহমেদ সিদ্দিকী। এছাড়া একই আসন থেকে তারই বড় ভাই চৌধুরী ইরাদ আহামেদ সিদ্দিকী গত রোববার মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করেছেন।

একই সাবেক বিএনপি নেতার দুই ছেলে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করায় এলাকায় বেশ আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচন করবেন কিনা জানতে চাইলে গাজীপুর জেলা বিএনপির সদস্যসচিব চৌধুরী ইশরাক আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, মনোনয়ন সংগ্রহ করেছি, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়। তবে তিনি দলের মনোনয়নের ব্যাপারে এখনো আশাবাদী বলে জানান।

তার বড় ভাই চৌধুরী ইরাদ আহামেদ সিদ্দিকী বলেন, আমার জনপ্রিয়তা রয়েছে যার কারণে আমি মনোনয়ন সংগ্রহ করেছি। বাংলাদেশ লেবার প্রার্টি (আনারস) থেকে নির্বাচন করবো।

এছাড়া গাজীপুর-১ আসন থেকে স্বতন্ত্রী প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন মো. আতিকুর রহমান।

গাজীপুরের জেলা প্রশাসক ও রিটানিং অফিসার মোহাম্মদ আলম হোসেনের কাছ থেকে তারা এ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

মো. আমিনুল ইসলাম/এমএন/জেআইএম

