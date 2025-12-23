গাজীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০২:২৫ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের আট দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে পর্ব সমাপনী পরীক্ষা বর্জন করে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বেলা ১২টায় গাজীপুর মহানগরীর সালনা এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা।

এসময় মহাসড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে থেকে ১টায় তারা সড়ক ছেড়ে দেন।

গাজীপুর সদর মেট্রো থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীরা তাদের বেশ কিছু দাবি নিয়ে মহাসড়ক অবরোধ করেছিল পরে তাদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে বেলা ১টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শিক্ষার্থীরা তাদের আট দফা দাবি তুলে ধরে বলেন, ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মচারী হিসেবে গেজেট করে প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে এবং প্রতি বছর নিয়োগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক সংকট দূরীকরণ করতে হবে। কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষাকে ডিএই এর অধীন থেকে বের করে সম্পূর্ণভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আলাদা প্রতিষ্ঠান করতে হবে।

এছাড়া সব কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদটি শুধু ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের জন্য সংরক্ষিত করতে হবে। ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০ম গ্রেডের পে-স্কেলে বেতন দিতে হবে।

কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদেরকে মাঠ সংযুক্তি ভাতা প্রদান করতে হবে ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের চাকরিতে প্রবেশের পর ৬ মাসের ফাউন্ডেশন ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। অবিলম্বে তাদের এই দাবি না মানা হলে আরও কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা।

