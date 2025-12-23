যশোরে একই আসনে বিএনপি নেতা ও তার ছেলের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

যশোরে একই আসনে বিএনপি নেতা ও তার ছেলের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যশোর-৪ আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ইঞ্জিনিয়ার টিএস আইয়ূব ও তার ছেলে ফারহান সাজিদ।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুরে সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও বাঘারপাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার ভূপালী সরকারের কার্যালয় থেকে একই আসন থেকে তারা এ মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করেন।
এ বিষয়ে বাঘারপাড়া পৌর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান মিন্টু বলেন, ইঞ্জিনিয়ার টিএস আইয়ূব ভাইয়ের নির্দেশেই তাদের দুইজনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। শুধু এবার নয়, এর আগেও একবার জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়নপত্র তুলা হয়।
এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘ইঞ্জিনিয়ার টিএস আইয়ূব ভাইয়ের মনোনয়ন শেষ পর্যন্ত না টিকতে পারে- এমন সংশয়ের কারণে ছেলে ফারহান সাজিদ জন্যও মনোনয়ন নেওয়া।
এর আগে গত ১৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক গোলাম রসুল মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করেন। ইসলামী আন্দোলন মনোনীত প্রার্থী বায়জিদ হোসেন ১৮ ডিসেম্বর মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করেন।
মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় উপস্থিত ছিলেন, বাঘারপাড়া পৌর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান মিন্টু, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এখলাচ হোসেন প্রমুখ।
মিলন রহমান/কেএইচকে