ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ
ঘন কুয়াশার কারণে দুর্ঘটনা এড়াতে দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে বন্ধ রয়েছে ফেরি চলাচল। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সকাল পৌনে ৬টা থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ করা হয়।
এর আগে মধ্য রাতের পর থেকে পদ্মা নদীর অববাহিকায় কুয়াশার ঘনত্ব বাড়তে থাকায় চ্যানেলের বিকন বাতি ও মার্কিং পয়েন্টগুলো অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনা রোধে বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেয় ফেরি চলাচল।
এদিকে ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় তীব্র শীতে দুর্ভোগে পড়ছেন নদী পাড় হতে আসা যানবাহনের চালক ও যাত্রীরা।
বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট শাখার সহকারী ব্যবস্থাপক নূর আহাম্মদ জানান, কুয়াশার ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনা এড়াতে সকাল ৫টা ৫০ মিনিট থেকে এ রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। কুয়াশার ঘনত্ব কমে গেলে পুনরায় ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হবে। ফেরি চলাচল বন্ধ থাকলেও যানবাহনের কোনো সিরিয়াল নাই। বর্তমানে এ রুটে ছোট বড় ১০টি ফেরি চলাচল করছে।
রুবেলুর রহমান/এমএন/এএসএম